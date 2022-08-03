Американская история ужасов. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Американская история ужасов
1-й сезон
4-я серия
8.82011, American Horror Story
Ужасы, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Американская история ужасов (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Психиатр Бен Хармон, изменил своей жене Вивьен, но был пойман с поличным. Пытаясь спасти свой брак, семья Хармонов переезжает в ветхий особняк в Лос-Анджелесе, построенный в 20-х годах прошлого века. Вскоре они узнают, что этот дом населeн призраками всех тех, кто по каким-то причинам в нeм умер.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»