Wink
Сериалы
Американская история ужасов
1-й сезон

Американская история ужасов (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

8.72011, American Horror Story 12 серий
Ужасы, Фантастика18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Психиатр Бен Хармон, изменил своей жене Вивьен, но был пойман с поличным. Пытаясь спасти свой брак, семья Хармонов переезжает в ветхий особняк в Лос-Анджелесе, построенный в 20-х годах прошлого века. Вскоре они узнают, что этот дом населeн призраками всех тех, кто по каким-то причинам в нeм умер.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»