Американская история ужасов (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Ужасы, Триллер18+
Психиатр Бен Хармон, изменил своей жене Вивьен, но был пойман с поличным. Пытаясь спасти свой брак, семья Хармонов переезжает в ветхий особняк в Лос-Анджелесе, построенный в 20-х годах прошлого века. Вскоре они узнают, что этот дом населeн призраками всех тех, кто по каким-то причинам в нeм умер.
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- АГРежиссёр
Альфонсо
Гомес-Рехон
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Линч
- ДДРежиссёр
Джон
Дж. Грэй
- Актёр
Эван
Питерс
- СПАктриса
Сара
Полсон
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- Актриса
Эмма
Робертс
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- БЛАктриса
Билли
Лурд
- ЛГАктриса
Лесли
Гроссман
- БФСценарист
Брэд
Фалчук
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- ТМСценарист
Тим
Майнир
- Сценарист
Джеймс
Вон
- БФПродюсер
Брэд
Фалчук
- РМПродюсер
Райан
Мерфи
- АМПродюсер
Алексис
Мартин Вудалл
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- ЭМХудожник
Эндрю
Мёрдок
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- Оператор
Майкл
Гои
- МККомпозитор
Мак
Квейл
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн