Американская история преступлений (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Американская история преступлений. Сезон 2. Серия 7
Убийство Джанни Версаче
7-я серия

2018, American Crime Story
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

В центре сюжета – дерзкое убийство итальянского фэшн-дизайнера Джанни Версаче, чья жизнь оборвалась 15 июля 1997 года, буквально в зените славы. И хотя всему миру известно, что на модельера напал психопат Эндрю Кьюненен, в этой истории по-прежнему много странных и противоречивых моментов.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

