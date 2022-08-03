Американская история преступлений (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
2018, American Crime Story
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В центре сюжета – дерзкое убийство итальянского фэшн-дизайнера Джанни Версаче, чья жизнь оборвалась 15 июля 1997 года, буквально в зените славы. И хотя всему миру известно, что на модельера напал психопат Эндрю Кьюненен, в этой истории по-прежнему много странных и противоречивых моментов.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb
- РМРежиссёр
Райан
Мерфи
- ЭХРежиссёр
Энтони
Хемингуэй
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- ГХРежиссёр
Гвинет
Хердер-Пэйтон
- СПАктриса
Сара
Полсон
- АЭАктриса
Аннали
Эшфорд
- Актёр
Стерлинг
К. Браун
- КЧАктёр
Кеннет
Чои
- БФАктриса
Бини
Фелдштейн
- ККАктёр
Кристиан
Клименсон
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- ИФАктриса
Иди
Фалько
- САСценарист
Скотт
Александер
- Сценарист
Ларри
Карацевски
- СБСценарист
Сара
Бёрджесс
- ТРСценарист
Том
Роб Смит
- САПродюсер
Скотт
Александер
- БФПродюсер
Брэд
Фалчук
- Продюсер
Нина
Джейкобсон
- Продюсер
Ларри
Карацевски
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Гульдан
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- ДБХудожница
Джуди
Бекер
- РШХудожник
Ричард
Шерман
- ЧЮМонтажёр
Чи
Юн Чунг
- СШМонтажёр
Стюарт
Шилл
- НКОператор
Нельсон
Крегг
- МККомпозитор
Мак
Квейл