Американская история преступлений. Сезон 2. Серия 4
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Американская история преступлений
Убийство Джанни Версаче
4-я серия

Американская история преступлений (сериал, 2018) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2018, American Crime Story
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре сюжета – дерзкое убийство итальянского фэшн-дизайнера Джанни Версаче, чья жизнь оборвалась 15 июля 1997 года, буквально в зените славы. И хотя всему миру известно, что на модельера напал психопат Эндрю Кьюненен, в этой истории по-прежнему много странных и противоречивых моментов.

Страна
США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история преступлений»