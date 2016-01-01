Американская история преступлений (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2016, American Crime Story
Драмы, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
12 июня 1994 года жестоко убитыми найдены бывшая жена знаменитого спортсмена О. Джея Симпсона и ее бойфренд. Красноречивые улики и импульсивные поступки превращают звезду американского футбола в главного подозреваемого. Адвокаты и обвинители вступают в драматичную судебную схватку.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.4 IMDb
- РМРежиссёр
Райан
Мерфи
- ЭХРежиссёр
Энтони
Хемингуэй
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- ГХРежиссёр
Гвинет
Хердер-Пэйтон
- СПАктриса
Сара
Полсон
- АЭАктриса
Аннали
Эшфорд
- Актёр
Стерлинг
К. Браун
- КЧАктёр
Кеннет
Чои
- БФАктриса
Бини
Фелдштейн
- ККАктёр
Кристиан
Клименсон
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- ИФАктриса
Иди
Фалько
- САСценарист
Скотт
Александер
- Сценарист
Ларри
Карацевски
- СБСценарист
Сара
Бёрджесс
- ТРСценарист
Том
Роб Смит
- САПродюсер
Скотт
Александер
- БФПродюсер
Брэд
Фалчук
- Продюсер
Нина
Джейкобсон
- Продюсер
Ларри
Карацевски
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Гульдан
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- ДБХудожница
Джуди
Бекер
- РШХудожник
Ричард
Шерман
- ЧЮМонтажёр
Чи
Юн Чунг
- СШМонтажёр
Стюарт
Шилл
- НКОператор
Нельсон
Крегг
- МККомпозитор
Мак
Квейл