Американская история преступлений (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

12 июня 1994 года жестоко убитыми найдены бывшая жена знаменитого спортсмена О. Джея Симпсона и ее бойфренд. Красноречивые улики и импульсивные поступки превращают звезду американского футбола в главного подозреваемого. Адвокаты и обвинители вступают в драматичную судебную схватку.

