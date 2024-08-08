Копченая скумбрия на огне
Wink
Сериалы
АллигаторКитчен
1-й сезон
Копченая скумбрия на огне
8.22022, Копченая скумбрия на огне
Документальный, Реалити - шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

АллигаторКитчен (сериал, 2022) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кулинарное путешествие с изюминкой, приготовление на костре на фоне природы. Дичь и нетрадиционные ингредиенты, от аллигатора и оленины до дикого кабана, блюда в формате ASMR и многое другое.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Реалити - шоу
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг