AlligatorKitchen (сериал, 2022) сезон 1 серия 34 смотреть онлайн

8.32022, Курица с карри
Документальный, ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

О сериале

Кулинарное путешествие с изюминкой, приготовление на костре на фоне природы. Дичь и нетрадиционные ингредиенты, от аллигатора и оленины до дикого кабана, блюда в формате ASMR и многое другое.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг