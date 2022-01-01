Котлеты сочные в беконе
Wink
Сериалы
AlligatorKitchen
1-й сезон
Котлеты сочные в беконе
8.32022, Котлеты сочные в беконе
Документальный, ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

AlligatorKitchen (сериал, 2022) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кулинарное путешествие с изюминкой, приготовление на костре на фоне природы. Дичь и нетрадиционные ингредиенты, от аллигатора и оленины до дикого кабана, блюда в формате ASMR и многое другое.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг