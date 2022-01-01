Говяжья вырезка с мандариновым соусом
Wink
Сериалы
AlligatorKitchen
1-й сезон
Говяжья вырезка с мандариновым соусом
8.32022, Говяжья вырезка с мандариновым соусом
Документальный, ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

AlligatorKitchen (сериал, 2022) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кулинарное путешествие с изюминкой, приготовление на костре на фоне природы. Дичь и нетрадиционные ингредиенты, от аллигатора и оленины до дикого кабана, блюда в формате ASMR и многое другое.

Сериал Говяжья вырезка с мандариновым соусом 1 сезон 45 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг