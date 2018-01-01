Алиенист (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2018, The Alienist
Детектив, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В конце XIX века, в 1896 году, Нью-Йорк потрясает серия жестоких убийств: в городских трущобах убивают детей, с каждым разом все более и более изощренно — будто исполняется какой-то кровавый ритуал.
Сериал Алиенист 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЯВРежиссёр
Якоб
Вербрюгген
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- ДХРежиссёр
Джеймс
Хоуз
- Актёр
Даниэль
Брюль
- Актёр
Люк
Эванс
- Актёр
Брайан
Джерати
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- Актёр
Роберт
Уиздом
- Актёр
Дуглас
Смит
- МШАктёр
Мэттью
Шир
- ККАктриса
К’Орианка
Килчер
- МЛАктёр
Мэтт
Линтц
- Актёр
Дэвид
Уилмот
- ХАСценарист
Хуссейн
Амини
- ККСценарист
Кэлеб
Кэрр
- ЭМСценарист
Э.
Макс Фрай
- КДСценарист
Кэри
Дзёдзи Фукунага
- ХАПродюсер
Хуссейн
Амини
- ККПродюсер
Кэлеб
Кэрр
- СФПродюсер
Сет
Фишер
- ЭМПродюсер
Э.
Макс Фрай
- КПХудожник
Карл
Проберт
- МЛХудожница
Мара
ЛеПере-Шлуп
- ПДОператор
П.Дж.
Диллон
- ГСОператор
Гэвин
Стразерс
- ЛСОператор
Ларри
Смит
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс