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Агентство НЛС 2 (сериал, 2002) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
9.22002, Агентство НЛС 2. Серия 15
Комедии12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Теперь у Агентства — новый офис, и не где-нибудь, а на корабле! Работа для «личных» детективов превратится в настоящее захватывающее приключение, а пополнение еще одним агентом — Виктором Брагиным — скажется на деятельности Агентства самым благоприятным образом...
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Парменов
- Актёр
Игорь
Ботвин
- ТБАктёр
Тарас
Бибич
- НБАктриса
Наталья
Бурмистрова
- СУАктёр
Сергей
Уманов
- ОЛАктёр
Олег
Леваков
- ЕКАктриса
Екатерина
Кузьмичева
- ДХАктёр
Дмитрий
Хоронько
- СКАктёр
Сергей
Кузнецов
- ИЦАктриса
Ирина
Цветкова
- МВАктёр
Михаил
Вассербаум
- ЮЭСценарист
Юрий
Эпштейн
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- АСПродюсер
Ада
Ставиская
- Композитор
Сергей
Шнуров