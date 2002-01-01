Агентство НЛС 2. Серия 15
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Агентство НЛС 2 (сериал, 2002) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

9.22002, Агентство НЛС 2. Серия 15
Комедии12+

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Сюжет

Теперь у Агентства — новый офис, и не где-нибудь, а на корабле! Работа для «личных» детективов превратится в настоящее захватывающее приключение, а пополнение еще одним агентом — Виктором Брагиным — скажется на деятельности Агентства самым благоприятным образом...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb