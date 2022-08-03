Аббатство Даунтон (сериал, 2014) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн
9.52014, Downton Abbey
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
«Самый обсуждаемый критиками телесериал» по версии книги рекордов Гиннесса. Наследник титула графа Грэнтэма погибает на Титанике. Семья полагает, что наследницей станет старшая дочь Грэнтэма Мэри, но сам граф считает, что титул должен перейти к его дальнему родственнику мужского пола.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb
- БПРежиссёр
Брайан
Персивал
- ДЭРежиссёр
Дэвид
Эванс
- ФДРежиссёр
Филип
Джон
- ЭГРежиссёр
Энди
Годдард
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- МДАктриса
Мишель
Докери
- Актёр
Джим
Картер
- БКАктёр
Брендан
Койл
- ДФАктриса
Джоэнн
Фрогатт
- ЛКАктриса
Лаура
Кармайкл
- ДБАктриса
Джессика
Браун-Финдли
- Актриса
Мэгги
Смит
- Актёр
Дэн
Стивенс
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- ШССценарист
Шела
Стефенсон
- Продюсер
Ребекка
Итон
- ДФПродюсер
Джулиан
Феллоуз
- ГНПродюсер
Гарет
Ним
- ЛТПродюсер
Лиз
Трубридж
- ДВХудожник
Донал
Вудс
- ЧАХудожница
Чармиан
Адамс
- МКХудожник
Марк
Кебби
- НУОператор
Найджел
Уиллоби
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- ГСОператор
Гэвин
Стразерс
- ДЛКомпозитор
Джон
Ланн