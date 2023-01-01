Аббатство Даунтон
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Аббатство Даунтон

Аббатство Даунтон (сериал, 2010) смотреть онлайн

9.52010, Downton Abbey 6 сезонов
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

«Самый обсуждаемый критиками телесериал» по версии книги рекордов Гиннесса. Наследник титула графа Грэнтэма погибает на Титанике. Семья полагает, что наследницей станет старшая дочь Грэнтэма Мэри, но сам граф считает, что титул должен перейти к его дальнему родственнику мужского пола.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Аббатство Даунтон»

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