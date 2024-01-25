WinkСериалы900 секунд о Науке1-й сезонПростуда. Часть 2
900 секунд о Науке (сериал, 2022) сезон 1 серия 72 смотреть онлайн
8.12022, Простуда. Часть 2
ТВ-шоу16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Уникальный формат, в котором гости за 15 минут пытаются объяснить простыми словами сложную тему. В каждом выпуске мы обсуждаем научный факт, явление, передовую технологию, историческое событие или изобретение. И после просмотра выпуска зритель как минимум получит общее представление о теме. Программа для широкого круга любознательных зрителей.