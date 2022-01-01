Социальные сети. Часть 2
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900 секунд о Науке
1-й сезон
Социальные сети. Часть 2

900 секунд о Науке (сериал, 2022) сезон 1 серия 102 смотреть онлайн бесплатно

8.02022, Социальные сети. Часть 2
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Уникальный формат, в котором гости за 15 минут пытаются объяснить простыми словами сложную тему. В каждом выпуске мы обсуждаем научный факт, явление, передовую технологию, историческое событие или изобретение. И после просмотра выпуска зритель как минимум получит общее представление о теме. Программа для широкого круга любознательных зрителей.

Сериал Социальные сети 1 сезон 102 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

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