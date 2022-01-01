Черная дыра
Wink
Сериалы
900 секунд о Науке
1-й сезон
Черная дыра

900 секунд о Науке (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.82022, Черная дыра
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Уникальный формат, в котором гости за 15 минут пытаются объяснить простыми словами сложную тему. В каждом выпуске мы обсуждаем научный факт, явление, передовую технологию, историческое событие или изобретение. И после просмотра выпуска зритель как минимум получит общее представление о теме. Программа для широкого круга любознательных зрителей.

Сериал Черная дыра 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг