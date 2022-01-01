Молния
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900 секунд о Науке
1-й сезон
Молния

900 секунд о Науке (сериал, 2022) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

8.02022, Молния
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Уникальный формат, в котором гости за 15 минут пытаются объяснить простыми словами сложную тему. В каждом выпуске мы обсуждаем научный факт, явление, передовую технологию, историческое событие или изобретение. И после просмотра выпуска зритель как минимум получит общее представление о теме. Программа для широкого круга любознательных зрителей.

Сериал Молния 1 сезон 21 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
18 мин / 00:18

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