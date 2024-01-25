900 секунд о Науке (сериал, 2022) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

Уникальный формат, в котором гости за 15 минут пытаются объяснить простыми словами сложную тему. В каждом выпуске мы обсуждаем научный факт, явление, передовую технологию, историческое событие или изобретение. И после просмотра выпуска зритель как минимум получит общее представление о теме. Программа для широкого круга любознательных зрителей.

