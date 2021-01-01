48 часов (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
8.12021, 48 часов. Сезон 1. Серия 8
Детектив, Драма18+
О сериале
При городском Следственном комитете существует оперативный отдел МВД. Так вышло, что у сотрудников этого отдела почти всегда самые горячие дела. Дела, которые надо завершить в течение ближайших 48 часов. И если они не успеют, может случиться непоправимое — на кону либо престиж страны, либо человеческая жизнь, либо высок риск, что основной подозреваемый уйдет от правосудия, успеет уничтожить улики или свидетеля.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- ЕБРежиссёр
Егор
Баринов
- ИПАктёр
Игорь
Павлов
- ВКАктёр
Всеволод
Клименок
- АБАктёр
Антон
Багров
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- ОБАктриса
Ольга
Белинская
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- ЮШАктриса
Юлия
Шахмуратова
- ИУАктёр
Игорь
Угаров
- МГАктриса
Марина
Гончарова
- ОСАктриса
Ольга
Сорока
- ЯССценарист
Яна
Симон
- ГКСценарист
Геннадий
Кондратьев
- ДКСценарист
Дмитрий
Каморин
- АВСценарист
Алексей
Винокуров
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- АТПродюсер
Андрей
Тартаков
- ААХудожник
Артём
Агапов
- АСОператор
Александр
Столпаков
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко