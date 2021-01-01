48 часов (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

48 часов. Сезон 1. Серия 3
8.1, 2021, 48 часов. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Драма18+

При городском Следственном комитете существует оперативный отдел МВД. Так вышло, что у сотрудников этого отдела почти всегда самые горячие дела. Дела, которые надо завершить в течение ближайших 48 часов. И если они не успеют, может случиться непоправимое — на кону либо престиж страны, либо человеческая жизнь, либо высок риск, что основной подозреваемый уйдет от правосудия, успеет уничтожить улики или свидетеля.

Россия
Драма, Детектив
38 мин / 00:38

7.0 КиноПоиск

