2 в уме (сериал, 2021) сезон 1 серия 88 смотреть онлайн бесплатно

Это интеллектуально-философская беседа-лекции о проблемах науки, философии и искусства. В ней ведущий Никита Рудаков со специалистами в гуманитарных (и не только) областях будет обсуждать самые сложные и важные вопросы, которым задавалось издревле и задается до сих пор человечество. Девиз программы: «Час с умом и для ума!». Один час, потраченный на просмотр, поможет зрителю блеснуть в разговоре с друзьями и коллегами новыми знаниями (постоянная рубрика "Три факта, которыми можно блеснуть в разговоре") и найти интересную литературу по теме (рубрика "Три важнейшие книги").

