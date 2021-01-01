Короткий век: 99 лет СССР
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2 в уме
1-й сезон
Короткий век: 99 лет СССР

2 в уме (сериал, 2021) сезон 1 серия 73 смотреть онлайн бесплатно

7.62021, Короткий век: 99 лет СССР
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это интеллектуально-философская беседа-лекции о проблемах науки, философии и искусства. В ней ведущий Никита Рудаков со специалистами в гуманитарных (и не только) областях будет обсуждать самые сложные и важные вопросы, которым задавалось издревле и задается до сих пор человечество. Девиз программы: «Час с умом и для ума!». Один час, потраченный на просмотр, поможет зрителю блеснуть в разговоре с друзьями и коллегами новыми знаниями (постоянная рубрика "Три факта, которыми можно блеснуть в разговоре") и найти интересную литературу по теме (рубрика "Три важнейшие книги").

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

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