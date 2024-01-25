2 в уме (сериал, 2021) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн
7.32021, Рабство в наше время
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Это интеллектуально-философская беседа-лекции о проблемах науки, философии и искусства. В ней ведущий Никита Рудаков со специалистами в гуманитарных (и не только) областях будет обсуждать самые сложные и важные вопросы, которым задавалось издревле и задается до сих пор человечество. Девиз программы: «Час с умом и для ума!». Один час, потраченный на просмотр, поможет зрителю блеснуть в разговоре с друзьями и коллегами новыми знаниями (постоянная рубрика "Три факта, которыми можно блеснуть в разговоре") и найти интересную литературу по теме (рубрика "Три важнейшие книги").