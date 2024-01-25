Как климат и география влияют на экономику разных стран
Wink
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2 в уме
1-й сезон
Как климат и география влияют на экономику разных стран

2 в уме (сериал, 2021) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

7.32021, Как климат и география влияют на экономику разных стран
ТВ-шоу18+

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О сериале

Это интеллектуально-философская беседа-лекции о проблемах науки, философии и искусства. В ней ведущий Никита Рудаков со специалистами в гуманитарных (и не только) областях будет обсуждать самые сложные и важные вопросы, которым задавалось издревле и задается до сих пор человечество. Девиз программы: «Час с умом и для ума!». Один час, потраченный на просмотр, поможет зрителю блеснуть в разговоре с друзьями и коллегами новыми знаниями (постоянная рубрика "Три факта, которыми можно блеснуть в разговоре") и найти интересную литературу по теме (рубрика "Три важнейшие книги").

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
53 мин / 00:53

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