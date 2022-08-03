12 обезьян (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

WinkСериалы12 обезьян1-й сезон8-я серия
8.72015, 12 Monkeys
Фантастика, Драма18+
О сериале
В 2017 году смертоносный вирус выкосил полчеловечества, и земная цивилизация оказалась под угрозой уничтожения. В 2043 году ученые отправляют обычного уголовника Джеймса Коула в 2013-й, чтобы тот нашел и убил создателя бациллы Лиланда Фроста. События принимают неожиданный поворот.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Приключения, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Гроссман
- ТМРежиссёр
Терри
Маталас
- МВРежиссёр
Майкл
Ваксман
- АСАктёр
Аарон
Стэнфорд
- АШАктриса
Аманда
Шулл
- БЗАктриса
Барбара
Зукова
- Актриса
Эмили
Хэмпшир
- ТСАктёр
Тодд
Стэшвик
- ЭГАктёр
Эндрю
Гиллис
- КААктёр
Кирк
Асеведо
- АДАктриса
Алисен
Даун
- ДБАктёр
Демор
Барнс
- МФАктёр
Мюррэй
Фюрроу
- ДУСценарист
Дэвид
Уэбб Пиплз
- ДПСценарист
Джанет
Пиплз
- КМСценарист
Крис
Маркер
- РСПродюсер
Ричард
Сакл
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- ТМПродюсер
Терри
Маталас
- Продюсер
Дэвид
Гроссман
- ПЭХудожник
Питер
Эмминк
- ДМХудожник
Джон
Мотт
- РЭХудожница
Рут
Эммон
- КГМонтажёр
Кристофер
Гэй
- Оператор
Дэвид
Грин
- ТМОператор
Тодд
МакМаллен
- СБКомпозитор
Стивен
Бартон
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин