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12 обезьян
1-й сезон

12 обезьян (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.72015, 12 Monkeys 13 серий
Фантастика, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В 2017 году смертоносный вирус выкосил полчеловечества, и земная цивилизация оказалась под угрозой уничтожения. В 2043 году ученые отправляют обычного уголовника Джеймса Коула в 2013-й, чтобы тот нашел и убил создателя бациллы Лиланда Фроста. События принимают неожиданный поворот.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «12 обезьян»