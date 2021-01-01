100-футовая волна. Серия 1
Wink
Сериалы
100-футовая волна
1-й сезон
1-я серия
8.62021, 100 Foot Wave
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

100-футовая волна (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Рассказ о десятилетней одиссее пионера серфинга Гаррета Макнамара, который в надежде покорить 100-футовую волну в Назаре поднял этот вид спорта на новую высоту. Он установил мировой рекорд, а также помог местным жителям преобразовать небольшую рыбацкую деревню в популярное место для серфинга.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.1 IMDb