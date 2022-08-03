100-футовая волна (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Рассказ о десятилетней одиссее пионера серфинга Гаррета Макнамара, который в надежде покорить 100-футовую волну в Назаре поднял этот вид спорта на новую высоту. Он установил мировой рекорд, а также помог местным жителям преобразовать небольшую рыбацкую деревню в популярное место для серфинга.

