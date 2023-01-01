8.52021, 100 Foot Wave 1 сезон
Документальные18+
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100-футовая волна (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Рассказ о десятилетней одиссее пионера серфинга Гаррета Макнамара, который в надежде покорить 100-футовую волну в Назаре поднял этот вид спорта на новую высоту. Он установил мировой рекорд, а также помог местным жителям преобразовать небольшую рыбацкую деревню в популярное место для серфинга. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.1 IMDb