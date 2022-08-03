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100-футовая волна
1-й сезон

100-футовая волна (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.32021, 100 Foot Wave 6 серий
Документальный, Спортивный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Рассказ о десятилетней одиссее пионера серфинга Гаррета Макнамара, который в надежде покорить 100-футовую волну в Назаре поднял этот вид спорта на новую высоту. Он установил мировой рекорд, а также помог местным жителям преобразовать небольшую рыбацкую деревню в популярное место для серфинга.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Документальный, Биография

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.1 IMDb