Звездный путь: Странные новые миры (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Кристофер Пайк, легендарный капитан корабля «Энтерпрайз», исследует дальний космос вместе с верным экипажем. Об их открытиях расскажет «Звездный путь: Странные новые миры», 1 сезон которого разворачивается задолго до телесериала, положившего начало знаменитой франшизе.
Первый сезон приквела стартует в 2259 году. Кристофер Пайк не хочет возвращаться к космическим исследованиям на «Энтерпрайзе», капитаном которого он назначен. Все из-за жуткое видения, которое пришло к нему во время совместной миссии с кораблем «Дискавери». Однако капитан не может отказать адмиралу Звездного флота Роберту Эйприлу, когда тот отправляет его на поиски пропавшего офицера Уны Чин-Райли. С этого задания начинается новая экспедиция «Энтерпрайза», во время которой экипаж посетит множество планет, столкнется с удивительными явлениями, вроде музыкальной кометы, встретит космических пиратов и даже обнаружит туманность, способную читать мысли.
Чтобы отправиться в удивительную экспедицию вместе с героями, смотрите 1 сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- АРРежиссёр
Аманда
Роу
- ЭАРежиссёр
Энди
Армаганян
- Актёр
Энсон
Маунт
- ИПАктёр
Итан
Пек
- КЧАктриса
Кристина
Чонг
- МНАктриса
Мелисса
Навия
- Актриса
Ребекка
Ромейн
- ДБАктриса
Джесс
Буш
- СРАктриса
Селия
Роуз Гудинг
- БОАктёр
Бабс
Олусанмокун
- АКАктриса
Алекс
Кэпп Хорнер
- ДДАктёр
Дэн
Джиннотт
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- БВСценарист
Билл
Волкофф
- АКСценарист
Акела
Купер
- КФПродюсер
Крис
Фишер
- ПГПродюсер
Пол
Гэдд
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- ДППродюсер
Дави
Перес
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- УБХудожник
Уильям
Бадж
- ГКОператор
Глен
Кинэн
- ЙАОператор
Йен
Андерсон
- КХКомпозитор
Кэй
Хэнли