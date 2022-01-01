Звездный путь: Странные новые миры (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Кристофер Пайк, легендарный капитан корабля «Энтерпрайз», исследует дальний космос вместе с верным экипажем. Об их открытиях расскажет «Звездный путь: Странные новые миры», 1 сезон которого разворачивается задолго до телесериала, положившего начало знаменитой франшизе.



Первый сезон приквела стартует в 2259 году. Кристофер Пайк не хочет возвращаться к космическим исследованиям на «Энтерпрайзе», капитаном которого он назначен. Все из-за жуткое видения, которое пришло к нему во время совместной миссии с кораблем «Дискавери». Однако капитан не может отказать адмиралу Звездного флота Роберту Эйприлу, когда тот отправляет его на поиски пропавшего офицера Уны Чин-Райли. С этого задания начинается новая экспедиция «Энтерпрайза», во время которой экипаж посетит множество планет, столкнется с удивительными явлениями, вроде музыкальной кометы, встретит космических пиратов и даже обнаружит туманность, способную читать мысли.



