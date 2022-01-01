Звездный путь: Странные новые миры (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Звездный путь: Странные новые миры. Сезон 1. Серия 6
Звездный путь: Странные новые миры
1-й сезон
6-я серия
8.72022, Star Trek: Strange New Worlds
Фантастика, Боевик18+
О сериале

Кристофер Пайк, легендарный капитан корабля «Энтерпрайз», исследует дальний космос вместе с верным экипажем. Об их открытиях расскажет «Звездный путь: Странные новые миры», 1 сезон которого разворачивается задолго до телесериала, положившего начало знаменитой франшизе.

Первый сезон приквела стартует в 2259 году. Кристофер Пайк не хочет возвращаться к космическим исследованиям на «Энтерпрайзе», капитаном которого он назначен. Все из-за жуткое видения, которое пришло к нему во время совместной миссии с кораблем «Дискавери». Однако капитан не может отказать адмиралу Звездного флота Роберту Эйприлу, когда тот отправляет его на поиски пропавшего офицера Уны Чин-Райли. С этого задания начинается новая экспедиция «Энтерпрайза», во время которой экипаж посетит множество планет, столкнется с удивительными явлениями, вроде музыкальной кометы, встретит космических пиратов и даже обнаружит туманность, способную читать мысли.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.3 IMDb

