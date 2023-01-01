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Украинские сериалы мелодрамы
Лаборатория любви
2014
9.3
Колечко с бирюзой
2008
Бесплатно
8.3
Героиня своего романа
2008
Бесплатно
9.1
Еще один шанс
2009
Бесплатно
9.1
Когда на юг улетят журавли
2010
Бесплатно
9.1
Рябины гроздья алые
2009
Бесплатно
9.0
Когда умрет любовь
2021
Бесплатно
9.1
Беззащитное сердце
2021
Бесплатно
9.1
Белые розы надежды
2011
Бесплатно
9.3
Подмена в один миг
2014
Бесплатно
9.4
Капитанша
2017
Бесплатно
9.4
Любовь с испытательным сроком
2013
Бесплатно
9.0
Муж на час
2014
Бесплатно
9.2
Женский доктор
2012