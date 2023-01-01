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Фильмы и сериалы похожие на Аутсорс

Фильмы и сериалы, похожие на «Аутсорс», — это не только мрачные 90-е, безнадега и криминальные разборки. Собрали для вас проекты с высоким рейтингом в духе новой драмы с Иваном Янковским — про преступление и наказание, про борьбу со злом и жажду справедливости. Если вам нравятся ретродрамы, то выбирайте «Слово пацана. Кровь на асфальте», сериал с Иваном Янковским про эпоху перестройки, или семейную сагу «Дети перемен» — про лихие 90-е. Среди полнометражных лент на эту тему рекомендуем культовый криминальный боевик «Брат» с Сергеем Бодровым и фильм «Бык» с Юрой Борисовым. Жесткие триллеры «Ваша честь» и «Я знаю, кто тебя убил» ярко высказываются на тему справедливости и рассказывают историю героев, которых череда жизненных испытаний изменила до неузнаваемости. «Черная весна» — сериал про романтика, который решил возобновить традицию дуэлей ради сохранения чести и достоинства, а «Большая поэзия» — боевик про охранников, которые в свободное время пишут стихи. Новые русские сериалы и фильмы про тюрьму, деньги и справедливость ждут вас в онлайн-кинотеатре Wink — смотрите в хорошем качестве и без рекламы!