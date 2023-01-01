WinkВсе подборкиМультфильмы 2000-2010 годов
Мультфильмы 2000-2010 годов
9.0
Побег из курятника
2000, 81 мин
Бесплатно
8.3
За облаками
2004, 86 мин
8.4
Возвращение в Гайю
2004, 87 мин
9.6
Князь Владимир
2004, 77 мин
Бесплатно
8.7
Гадкий утенок и я
2006, 84 мин
Бесплатно
8.5
5 сантиметров в секунду
2007, 60 мин
8.8
Охотники на драконов
2008, 78 мин
Бесплатно
8.4
Мухнем на Луну
2008, 79 мин
Бесплатно
8.0
Ангелочек
2008, 16 мин
Бесплатно
8.6
Планета 51
2009, 86 мин
Бесплатно
8.2
Мэри и Макс
2009, 88 мин
6.9
Носферату. Ужас ночи
2010, 77 мин