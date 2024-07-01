Побег из курятника (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Курочкам на ферме миссис Туиди приходится нелегко. Для каждой из этих несчастных птиц любое, даже самое погожее утро, может стать последним: в мгновение ока они могут угодить в суп или стать начинкой для пирожка.
Безропотные домашние птички живут в постоянном страхе в ужасных курятниках, напоминающих бараки концлагеря. Все попытки вырваться из страшной фермы на волю оканчиваются провалом. Но однажды на ферме объявляется веселый американский петух Рокки...
СтранаВеликобритания, Франция, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb