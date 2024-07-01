Побег из курятника (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Курочкам на ферме миссис Туиди приходится нелегко. Для каждой из этих несчастных птиц любое, даже самое погожее утро, может стать последним: в мгновение ока они могут угодить в суп или стать начинкой для пирожка.



Безропотные домашние птички живут в постоянном страхе в ужасных курятниках, напоминающих бараки концлагеря. Все попытки вырваться из страшной фермы на волю оканчиваются провалом. Но однажды на ферме объявляется веселый американский петух Рокки...

