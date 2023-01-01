WinkВсе подборкиДокументальные фильмы про историю
Документальные фильмы про историю
8.0
История советского плаката. История спонтанного потребления
2021, 39 мин
Бесплатно
6.9
Альбатрос. Русская киностудия в Париже
2018, 26 мин
Бесплатно
8.9
Бортеневская битва. Подвиг князя Тверского
2018, 27 мин
Бесплатно
8.9
Как убили Джона Кеннеди
2021, 113 мин
7.1
В тени башен: Школа Стейвесант 11 сентября
2019, 29 мин
8.0
Столетие американского кино
1995, 90 мин
3.5
Слова, что создали Америку
2017, 46 мин
7.7
Жизнь с Линкольном
2015, 64 мин
8.9
Карман России
2021, 62 мин
8.1
Русская опера
2019, 51 мин
Бесплатно
8.7
Русский балет
2021, 52 мин
�Бесплатно
8.3
Сталинград. Мы еще живы или нет?
2021, 60 мин
8.2
Душа Америки
2020, 73 мин
7.5
Что произошло 11 сентября
2019, 26 мин