Жизнь с Линкольном (фильм, 2015) смотреть онлайн

Фильм об одном из величайших президентов США – Аврааме Линкольне. Это в буквальном смысле «история в фотографиях». Пять поколений предков режиссeра фильма, сразу после Гражданской войны, начали собирать уникал�ьную коллекцию фотографий, книг, артефактов, так или иначе связанных с Линкольном. Коллекция бережно хранилась и приумножалась последующими поколениями. Очень личный документальный фильм: в этой колоссальной фото-летописи об американском президенте отразилась и вся история семьи режиссера, и история Соединенных Штатов последних полутора столетий, со всеми ее драматическими поворотами. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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