Слова, что создали Америку (фильм, 2017) смотреть онлайн

«Слова, что создали Америку» — это бесперерывное чтение оригинальных слов Американских отцов-основателей. Более 100 читателей, включая всех живущих президентов и вице-президентов, а также судей Верховного суда, секретарей кабинета министров и лидеров Сената и Палаты представителей, а также множество знаменитостей, ведущих СМИ и молодых людей были собраны, чтобы прочитать важнейшие документы Америки. Смотрите фильм «Слова, что создали Америку» в подписке Amediateka на Wink.



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