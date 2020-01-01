Душа Америки (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.02020, The Soul of America
Документальный73 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Документальный проект, который исследует политическую реальность США сквозь призму прошлого. Его цель – обнажить болевые точки страны, будь то маккартизм или движение женщин за свободу избирательного права. Разбирая важные моменты прошедших дней, создатели помогают точнее понять современность. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Душа Америки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
ЖанрДокументальный
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb