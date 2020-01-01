Душа Америки
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Душа Америки

Душа Америки (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.02020, The Soul of America
Документальный73 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Документальный проект, который исследует политическую реальность США сквозь призму прошлого. Его цель – обнажить болевые точки страны, будь то маккартизм или движение женщин за свободу избирательного права. Разбирая важные моменты прошедших дней, создатели помогают точнее понять современность. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Жанр
Документальный
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb