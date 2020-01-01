Душа Америки (фильм, 2020) смотреть онлайн

Документальный проект, который исследует политическую реальность США сквозь призму прошлого. Его цель – обнажить болевые точки страны, будь то маккартизм или движение женщин за свободу избирательного права. Разбирая важные моменты прошедших дней, создатели помогают точнее понять современность. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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