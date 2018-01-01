Wink
Чарльз А. Линдберг
Charles A. Lindbergh

Карьера
Актёр
Дата рождения
4 февраля 1902 г. (72 года)
Дата смерти
26 августа 1974 г.

Фильмография

