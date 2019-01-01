Что произошло 11 сентября (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, What Happened on September 11
Документальный26 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Режиссер Эми Шатц продолжает исследовать трагедию 11 сентября. Объединившись с Музеем Памяти 9/11, она сделала документальную ленту, рассчитанную на молодую аудиторию. Создатели подробно отвечают на детские вопросы, проводят исторический экскурс и дают возможность высказаться пострадавшим. Смотрите фильм «Что произошло 11 сентября» в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
5.8 IMDb