Что произошло 11 сентября (фильм, 2019) смотреть онлайн

Режиссер Эми Шатц продолжает исследовать трагедию 11 сентября. Объединившись с Музеем Памяти 9/11, она сделала документальную ленту, рассчитанную на молодую аудиторию. Создатели подробно отвечают на детские вопросы, проводят исторический экскурс и дают возможность высказаться пострадавшим. Смотрите фильм «Что произошло 11 сентября» в подписке Amediateka на Wink.



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