Злой город
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Злой город

Злой город (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Wicked City 1 сезон
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На дворе 1982 год, в насыщенном соблазнами Лос-Анджелесе правят наркотики и рок-н-ролл. Бесконечное веселье вокруг становится благодатной почвой для выхода из тени жестоко и хитроумного маньяка Кента Грейнджера, вселившего ужас во всех жителей и обитателей Сансет Стрип.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Злой город»

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