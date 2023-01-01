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Женщины движения
Актёры и съёмочная группа сериала «Женщины движения»

Актёры и съёмочная группа сериала «Женщины движения»

Режиссёры

Джули Дэш

Джули Дэш

Julie Dash
Режиссёр
Тина Мэбри

Тина Мэбри

Tina Mabry
Режиссёр
Кейси Леммонс

Кейси Леммонс

Kasi Lemmons
Режиссёр
Джина Принс-Байтвуд

Джина Принс-Байтвуд

Gina Prince-Bythewood
Режиссёр

Актёры

Эдриэнн Уоррен

Эдриэнн Уоррен

Adrienne Warren
АктрисаMamie Till-Mobley
Седрик Джо

Седрик Джо

Cedric Joe
АктёрEmmett Till
Картер Дженкинс

Картер Дженкинс

Carter Jenkins
АктёрRoy Bryant
Крис Кой

Крис Кой

Chris Coy
АктёрJ.W. Milam
Майлз Фаулер

Майлз Фаулер

Miles Fowler
АктёрSimeon Booker
Дэн Эбельс

Дэн Эбельс

Dan Abeles
АктёрChet Packton
Гэри Басараба

Гэри Басараба

Gary Basaraba
АктёрClarence Strider
Крис Батлер

Крис Батлер

Chris Butler
АктёрRayfield Mooty
Шон Бриджерс

Шон Бриджерс

Sean Bridgers
АктёрSidney Carlton

Продюсеры

Майкл Ломанн

Майкл Ломанн

Michael Lohmann
Продюсер

Художники

Джастин Сеймур

Джастин Сеймур

Justine Seymour
Художница
Тайлер Шелдон

Тайлер Шелдон

Tyler Sheldon
Художник

Монтажёры

Марта Эври

Марта Эври

Marta Evry
Монтажёр

Операторы

Тами Рейкер

Тами Рейкер

Tami Reiker
Оператор

Композиторы

Кэтрин Бостич

Кэтрин Бостич

Kathryn Bostic
Композитор