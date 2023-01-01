Женщины движения (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Проект, задуманный как антология о борьбе за гражданские права. Первая глава сериала «Женщины Движения» рассказывает про Мами Тилл, которая посвятила жизнь поиску справедливости для своего сына Эмметта. Темн�окожий мальчик был жестоко убит в 14 лет. Этот жуткий инцидент спровоцировал очередной виток серьезного разговора о сегрегации, а также стал дополнительным фактором к усилению движения за гражданские права темнокожих в США. Среди продюсеров проекта — рэпер Джей-Зи. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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