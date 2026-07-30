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Заветы
Актёры и съёмочная группа сериала «Заветы»

Актёры и съёмочная группа сериала «Заветы»

Режиссёры

Майк Баркер

Майк Баркер

Mike Barker
Режиссёр
Шена Стейн

Шена Стейн

Shana Stein
Режиссёр
Куен Чан

Куен Чан

Quyen Tran
Режиссёр

Актёры

Заррин Дарнелл-Мартин

Заррин Дарнелл-Мартин

Zarrin Darnell-Martin
АктрисаAunt Gabbana
Энн Дауд

Энн Дауд

Ann Dowd
АктрисаAunt Lydia
Кира Гулойен

Кира Гулойен

Kira Guloien
Актриса
Роуэн Бланчард

Роуэн Бланчард

Rowan Blanchard
АктрисаShunammite
Эми Саймец

Эми Саймец

Amy Seimetz
Актриса
Маттеа Конфорти

Маттеа Конфорти

Mattea Conforti
АктрисаBecka
Бирва Пандья

Бирва Пандья

Birva Pandya
Актриса

Сценаристы

Брюс Миллер

Брюс Миллер

Bruce Miller
Сценарист
Маргарет Этвуд

Маргарет Этвуд

Margaret Atwood
Сценарист

Продюсеры

Шена Стейн

Шена Стейн

Shana Stein
Продюсер
Майя Голдсмит

Майя Голдсмит

Maya Goldsmith
Продюсер
Шила Хокин

Шила Хокин

Sheila Hockin
Продюсер
Элизабет Мосс

Элизабет Мосс

Elisabeth Moss
Продюсер
Джон Вебер

Джон Вебер

John Weber
Продюсер
Майк Баркер

Майк Баркер

Mike Barker
Продюсер

Художники

Лесли Кэвэна

Лесли Кэвэна

Leslie Kavanagh
Художница

Монтажёры

Венди Халлам Мартин

Венди Халлам Мартин

Wendy Hallam Martin
Монтажёр

Операторы

Грета Зозула

Грета Зозула

Greta Zozula
Оператор

Композиторы

Адам Тейлор

Адам Тейлор

Adam Taylor
Композитор