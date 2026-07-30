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Wink
Сериалы
Заветы
Актёры и съёмочная группа сериала «Заветы»
Актёры и съёмочная группа сериала «Заветы»
Режиссёры
Майк Баркер
Mike Barker
Режиссёр
Шена Стейн
Shana Stein
Режиссёр
Куен Чан
Quyen Tran
Режиссёр
Актёры
Заррин Дарнелл-Мартин
Zarrin Darnell-Martin
Актриса
Aunt Gabbana
Энн Дауд
Ann Dowd
Актриса
Aunt Lydia
Кира Гулойен
Kira Guloien
Актриса
Роуэн Бланчард
Rowan Blanchard
Актриса
Shunammite
Эми Саймец
Amy Seimetz
Актриса
Маттеа Конфорти
Mattea Conforti
Актриса
Becka
Бирва Пандья
Birva Pandya
Актриса
Сценаристы
Брюс Миллер
Bruce Miller
Сценарист
Маргарет Этвуд
Margaret Atwood
Сценарист
Продюсеры
Шена Стейн
Shana Stein
Продюсер
Майя Голдсмит
Maya Goldsmith
Продюсер
Шила Хокин
Sheila Hockin
Продюсер
Элизабет Мосс
Elisabeth Moss
Продюсер
Джон Вебер
John Weber
Продюсер
Майк Баркер
Mike Barker
Продюсер
Художники
Лесли Кэвэна
Leslie Kavanagh
Художница
Монтажёры
Венди Халлам Мартин
Wendy Hallam Martin
Монтажёр
Операторы
Грета Зозула
Greta Zozula
Оператор
Композиторы
Адам Тейлор
Adam Taylor
Композитор