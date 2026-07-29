Заветы (сериал, 2026) смотреть онлайн
2026, The Testaments 1 сезон
Триллер, Драма18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Государство Гилеад, занимающее бывшую территорию США, спустя 15 лет после восстания стало еще более закрытым, а его законы стали еще более жесткими. Агнес Маккензи, ученице элитной подготовительной школы Тети Лидии для дочерей высокопоставленных военных и чиновников, поручено помочь освоиться новой воспитаннице Дейзи, приехавшей в Гилеад из Канады. Вскоре между девушками завязывается дружба, которая меняет их жизни, и взгляд извне помогает Агнес понять, насколько жестоко и несправедливо окружающее общество.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- МБРежиссёр
Майк
Баркер
- ШСРежиссёр
Шена
Стейн
- КЧРежиссёр
Куен
Чан
- ЗДАктриса
Заррин
Дарнелл-Мартин
- Актриса
Энн
Дауд
- КГАктриса
Кира
Гулойен
- РБАктриса
Роуэн
Бланчард
- Актриса
Эми
Саймец
- МКАктриса
Маттеа
Конфорти
- БПАктриса
Бирва
Пандья
- БМСценарист
Брюс
Миллер
- МЭСценарист
Маргарет
Этвуд
- ШСПродюсер
Шена
Стейн
- МГПродюсер
Майя
Голдсмит
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- Продюсер
Элизабет
Мосс
- ДВПродюсер
Джон
Вебер
- МБПродюсер
Майк
Баркер
- ЛКХудожница
Лесли
Кэвэна
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- ГЗОператор
Грета
Зозула
- АТКомпозитор
Адам
Тейлор